В Тальменском районе объявили траур по погибшим в резонансном ДТП

В аварии погибли три человека Фото: Олег УКЛАДОВ

После ДТП с тремя погибшими 1 декабря объявили днем траура в Тальменском районе Алтайского края, сказано на сайте муниципалитета.

– Коллектив администрации района и жители района глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование семьям погибших школьников в дорожно – транспортном происшествии на станции Луговое Тальменского района. Трагическая гибель детей невосполнимая потеря, мужества и душевных сил родным и близким, – говорится в сообщение.

Глава района посетил семьи погибших детей. Из резервного фонда администрации каждой семье выделили материальную службу в 100 тысяч рублей. Помогают с организацией похорон.

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 29 ноября, в 12.45 на участке Среднесибирская – Усть-Тальменская. При столкновении поезда и автомобиля погибли трое детей, еще два человека – пострадали.