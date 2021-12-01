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Здоровье1 декабря 2021 8:14

525 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Общее зараженных ковидом в регионе составляет 104571
Герман Архаров
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Количество тяжелобольных – 672

Количество тяжелобольных – 672

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 525 человек, зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 104571. Об этом пишет краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 1 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 247 человек. Кроме этого, 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 672, из них подключено к аппаратам ИВЛ –252.

Выздоровевших также стало больше. За сутки их число увеличилось на 529 человек. Всего с начала пандемии в крае их уже 75569.