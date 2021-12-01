В Барнауле у молодого человека обнаружили свертки с наркотиками

Свертки с наркотиками Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле задержали молодого человека, во время досмотра у которого обнаружили 23 маленьких свертка, перемотанных фольгой. Еще девять аналогичных свертков с неизвестным веществом нашли возле дома, сообщает региональное управление МВД.

– По предварительной информации, подозреваемый устроился курьером-закладчиком в интернет-магазин. Он получил наркотические вещества, расфасовал на дозы и планировал сбыть путем тайниковых закладок на территории Барнаула. Для этого он приехал в краевую столицу и арендовал квартиру, – отметили в ведомстве.

В квартире, где жил молодой человек, полицейские обнаружили и изъяли 120 аналогичных свертков, рассыпчатое вещество коричневого цвета, упаковочный материал. По заключению эксперта, все изъятые вещества содержат в составе героин общей массой 365 граммов.

Мужчину заключили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело.