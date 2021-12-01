В Барнауле пройдет премьера сериала «Универ. 10 лет спустя» Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

Совсем скоро на ТНТ покажут продолжение легендарного ситкома «Универ» – долгожителя эфира телеканала. Сериал получил название «Универ. 10 лет спустя», он расскажет о новых проблемах повзрослевших героев в другом жанре – лирической комедии с элементами драмы. На протяжении долгих лет «Универом» засматривалась вся Россия, ситком о весёлых приключениях студентов смотрели люди разных возрастов из разных городов. Он обрёл широкую аудиторию и заполучил тысячи фанатов. Чтобы встретиться с ними, телеканал ТНТ устраивает показ «Универа. 10 лет спустя».

3 декабря в 18:30 в Барнауле в кинотеатре «МИР» состоится показ первых эпизодов нового сериала. Это будет открытая премьера – попасть на неё могут все желающие, прошедшие регистрацию через TimePad: https://predpokaz-seriala-univer.timepad.ru/event/1860292/

Количество мест ограничено! Вход в кинотеатр по QR-коду о вакцинации или перенесённом заболевании, обязательно наличие маски.

Сюжет сериала «Универ. 10 лет спустя» перебрасывает зрителей в будущее, где их любимые герои уже давно покинули студенческое общежитие и начали жить взрослой жизнью, которая порой оказывается весьма суровой. К своим ролям в сериале вернутся Стас Ярушин и Настасья Самбурская, Анна Хилькевич и Александр Мартынов, Арарат Кещян и Екатерина Молоховская, а также Анна Кузина. Новых персонажей сыграют большие драматические артисты Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

Регистрируйтесь и приходите на премьеру «Универа. 10 лет спустя» 3 декабря в 18.30 в кинотеатр «МИР», а с 6 декабря в 20.00 смотрите сериал на ТНТ.