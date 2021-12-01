К концу года число привитых от ковида на Алтае может составить 1 млн человек

В регионе продолжается вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

К концу декабря число привитых от COVID-19 жителей Алтайского края составит 1 млн человек. Об этом глава региона Виктор Томенко рассказал на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

– К 20 декабря, 982 тыс. человек будет завершивших вакцинацию. Если еще 20 тыс. поставят «Спутник-лайт» как первую прививку, то будет 1 млн вакцинированных , – сказал Виктор Томенко.

Он также отметил, что после введения в регионе QR-кодов количество вакцинированных ежесуточно увеличилось в 3-4 раза.

Ранее мы писали о том, что на сегодняшний день в Барнауле работает шесть мобильных пунктов вакцинации против ковида. В них можно поставить прививку без талона. Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 104 тыс. человек