Жительница Алтая хотела заработать на инвестициях и потеряла 880 тысяч рублей

Женщина потеряла 880 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

29-летняя жительница Алтайского края хотела заработать на бирже, но в итоге потеряла 880 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– По предварительным данным, в начале лета этого года потерпевшей позвонила неизвестная девушка и сообщила о выигрыше сертификата на обучение по направлению инвестиции. Горожанка согласилась на предложение и несколько онлайн-занятий прошла бесплатно, – отметили в ведомстве.

После этого мошенники сообщили, что следующие уроки платные и нужно заплатить 70 тысяч рублей. Также они предложили открыть брокерский счет для получения дохода и пополнить его на сумму 260 тысяч рублей. Через несколько дней «инвестиционный консультант» посоветовала сделать взнос 550 тысяч рублей для получения большего дохода. Девушка несколько месяцев ждала поступление обещанной прибыли, но в итоге деньги на счет так и не поступили.

Полицейские проводят проверку.