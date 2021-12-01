На Алтае экс-чиновника обвиняют в том, что он не обеспечил жильем 111 сирот

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае бывшего руководителя «Регионального жилищного управления» будут судить по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и в злостном неисполнении судебных решений. Об этом сообщает прокуратура региона.

В 2020 году учреждению выделили 1,2 млрд руб. Деньги предназначались для приобретения квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

– Несмотря на готовность государства исполнить взятые на себя социальные обязательства перед сиротами в полном объеме, конкурсные процедуры по закупке жилья надлежащим образом проведены не были. Заявки составлялись однотипные и только по крупным населенным пунктам. 32 муниципальных образования вообще не участвовали в торгах, – отметили в ведомстве.

В итоге 915 конкурсов не состоялись, а из 1,2 млрд руб. освоено всего около 400 млн рублей. Жилищный вопрос не был решен для 111 сирот, которых, по данным прокуратуры, в 2020 году можно было обеспечить жильем.

Уголовное дело направили в суд.