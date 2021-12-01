Последний раз цены поднимали на проезд в общественном транспорте в январе 2019 года Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 декабря в Барнауле подорожал проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает мэрия города.

– Стоимость проезда за наличный расчет и по банковским картам в городском общественном транспорте, работающим на маршрутах по регулируемым тарифам, составит 28 рублей. На маршрутах, работающим по нерегулируемым тарифам, стоимость проезда также будет стоить 28 рублей, – отметили в мэрии.

Стоимость проезда по «Единому проездному», проездному на «Электротранспорте» равняется 23 рублям, а по «Электронному кошельку» – 24 рубля. В горадминистрации добавили, что в краевой столице на маршрутах, работающим по регулируемым тарифам, сохраняются все льготы.

Ранее мы писали о том, что в последний раз цены поднимали на проезд в общественном транспорте в январе 2019 года. В качестве приоритетной задачи перевозчики назвали увеличение минимального размера оплаты труда линейным работникам.