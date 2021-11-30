Глава Барнаула перевел на «дистанционку» непривитых работников старше 60 лет

Не менее месяца чиновникам дают на вакцинацию и формирование иммунитета Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление, согласно которому некоторые категории чиновников должны перейти на дистанционный формат работы. Документ опубликован на правовом портале городской администрации

– Рекомендуется обеспечить перевод на дистанционный режим муниципальных служащих (работников) старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не прошедших вакцинацию в установленном порядке, – сказано в постановлении.

На удаленный формат чиновников рекомендовано переводить не менее, чем на четыре месяца. Это время им дается для того, чтобы они успели поставить прививку при отсутствии противопоказаний, и у них сформировался иммунитет.