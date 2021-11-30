10 сентября суд вынес приговор бывшему чиновнику Фото: Олег УКЛАДОВ

Супруга и сын бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина признали свою вину по делу об оскорблении суда. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома.

Напомним, 10 сентября суд вынес приговор бывшему чиновнику. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорили к длительному сроку лишения свободы. Также его обязали выплатить многомиллионный штраф.

– Супруга и сын бывшего чиновника, недовольные назначенным наказанием, выразились грубой нецензурной бранью, употребив при этом в неприличной форме выражения, унижающие честь и достоинство государственного обвинителя и судьи судебного заседания, – рассказали в пресс-службе СК.

Также спустя два дня сын осужденного в переписке угрожал применением насилия в отношении сотрудника регионального управления ФСБ, который занимался делом его отца.

Во время предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.