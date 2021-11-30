В Барнауле разработали схемы движения трамваев на время ремонта моста на Новом рынке

Реконструкция моста на Новом рынке в Барнауле начнется весной 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле представили схемы движения, по которым будут ездить трамваи и троллейбусы во время ремонта моста на Новом рынке. Об этом рассказали в пресс-службе Горэлектротранса.

На время работ полностью закроют маршрут №4.

Трамвай №7 будет идти по улицам Советской Армии и Челюскинцев, затем по улице Анатолия и проспекту Красноармейскому на Змеиногорский тракт.

Трамвай №1 будет перевозить пассажиров в центре города по проспекту Красноармейскому от конечной станции «Площадь Свободы» до конечной на Новом рынке.

Что касается троллейбусов, то на линии планируют оставить только два маршрута: №1 и №7.При этом отмечается, что в центре города они ездить не будут.

Троллейбус №7 будет начинать маршрут от конечной на улице Взлетной по своей схеме до проспекта Ленина, затем развернется после улицы Матросова и отправится в рейс в обратном направлении.

У троллейбуса №1 – конечную остановку перенесут на «Солнечную Поляну». Оттуда он поедет по улицам Юрина, Малахова, проспекту Космонавтов до проспекта Ленина, 106.

Напомним, реконструкция моста на Новом рынке в Барнауле начнется весной 2022 года, работы продлятся до конца 2023 года.