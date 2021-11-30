Свыше 8,5 тысяч детей заболели коронавирусом в Алтайском крае

За прошедшие сутки зарегистрировано 520 новых случаев заболевания Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за все время пандемии ковидом заболели 8515 детей. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 63 детей. Такие данные предоставлены в сводке регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 520 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 513 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19-28, – сообщили в оперштабе.

По последним данным, на лечении в ковидных госпиталях сейчас находятся 3295 человек с коронавирусом. Также там лежат 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.