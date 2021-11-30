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Здоровье30 ноября 2021 9:24

Свыше 8,5 тысяч детей заболели коронавирусом в Алтайском крае

Общее число превысило 104 тыс. человек
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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За прошедшие сутки зарегистрировано 520 новых случаев заболевания

За прошедшие сутки зарегистрировано 520 новых случаев заболевания

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за все время пандемии ковидом заболели 8515 детей. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 63 детей. Такие данные предоставлены в сводке регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 520 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 513 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19-28, – сообщили в оперштабе.

По последним данным, на лечении в ковидных госпиталях сейчас находятся 3295 человек с коронавирусом. Также там лежат 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.