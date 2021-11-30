«Россети Сибирь» подключили к сетям новый ФАП в селе Сосновка Алтайского края

В селе Сосновка Первомайского района теперь смогут оказывать не только плановую, но и экстренную медицинскую помощь. Здесь завершилось строительство фельдшерско-акушерского пункта. Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» обеспечил подключение нового медицинского объекта к электрическим сетям.

Модульное здание ФАП было возведено за несколько месяцев. Строительство велось по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края». Раньше пациентов в Сосновке принимали в арендованном здании. Теперь для этого есть специальное помещение. Общая площадь ФАП около 70 квадратных метров. Здесь будут оказывать плановую, экстренную помощь, организуют фильтр, будут проводить полноценные профилактические осмотры. Необходимое оборудование уже приобретено. Прием пациентов в новом здании планируется начать к концу года. Для подключения медучреждения к электрическим сетям энергетики построили линию электропередачи напряжением 0,4 киловольт.

Всего за 10 месяцев этого года «Россети Сибирь» в Алтайском крае подключили к своим сетям более двух тысяч новых абонентов. Среди них физические лица, учреждения здравоохранения, образования, прочие социально значимые объекты, производственные компании, предприятия малого и среднего бизнеса.

Чтобы обеспечить электроэнергией всех желающих присоединиться к электросетям, персонал Алтайского филиала ведет строительство новых подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, модернизирует действующие энергообъекты.