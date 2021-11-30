Глава СК взял на контроль дело о гибели на Алтае трех школьников в ДТП с поездом

Выжившие учительница и ребенок находятся в тяжелом состоянии Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил алтайскому Следкому доложить обо всех обстоятельствах ДТП с поездом, в котором погибли трое школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– По данным следствия, днем 29 ноября 2021 года на железнодорожном переезде в Тальменском районе произошло столкновение легкового автомобиля и снегоуборочного поезда. В результате погибли трое 8-летних детей – девочка и два мальчика, – отмечают в пресс-службе СК.

Водитель и еще один ребенок выжили. Их госпитализировали в барнаульскую больницу в тяжелом состоянии.

Известно, что за рулем автомобиля была учительница. Она везла детей домой после уроков. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. и создана специальная районная комиссия

Также следователи проводят проверку по факту ненадлежащей организации проезда школьников к месту учебы и обратно.