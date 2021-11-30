20 беременных госпитализировали в барнаульский ковидный госпиталь

Фото: министерство здравоохранения Алтайского края

В барнаульском ковидном госпитале на базе горбольницы №5 на лечении находятся 20 женщин. Такие данные предоставил региональный Минздрав.

– Четверо из них в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Как отмечает заведующая акушерским обсервационным отделением перинатального центра Дарья Кобзева, ковид у беременных протекает крайне тяжело. Лечение затруднено тем, что большая часть препаратов не подходит беременным женщинам. Также им противопоказаны многие антибиотики.