Женсовет Алтай-Кокса отметил многодетных сотрудниц

Всего поздравили очно и на дому более 20 работниц завода Фото: из архива компании

Женский актив Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) поздравил многодетных сотрудниц предприятия с Днем матери.

Для женщин, воспитывающих трех и более детей, организовали встречу с вручением подарочных сертификатов и цветов. Всего поздравили очно и на дому более 20 работниц завода.

«Мы видим, что сотрудницы Алтай-Кокса активны в волонтерской, спортивной, общественной деятельности, а также успешно совмещают работу с воспитанием детей. Мы отметили мам, которые воспитывают от трех до пяти детей и при этом результативно справляются с трудовыми задачами», - отметил Вячеслав Моломин, начальник управления по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса.

Компания традиционно реализует программы по поддержке семьи и материнства. Сотрудники Алтай-Кокса получают единовременное пособие при рождении детей, ежемесячную материальную помощь по уходу за ребенком от полутора до трех лет, дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку.

Единовременную выплату к школе также получают одинокие родители, многодетные семьи заводчан с детьми-школьниками, а также мамы и папы, которые воспитывают детей с ограниченными физическими возможностями.