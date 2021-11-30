С 4 декабря в Барнауле перекроют движение на площади Сахарова

Демонтировать снежный городок начнут с 14 января 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 4 декабря до 17 января перекроют пр. Социалистический от ул. Молодежной до ул. Мерзликина. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

– На площади построят традиционный снежный городок и установят елку. Также украшать главную новогоднюю площадку города будут 13 ледовых барельефов, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, символ года – тигр, – отмечают в мэрии.

Демонтировать снежный городок начнут с 14 января 2022 года. Автомобилисты смогу проехать на данном участке уже с 20.00 часов 17 января.