Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 3:35

На месте закрывшегося «Спортмастера» в Барнауле откроют «Магнит»

Это первый магазин сети спортивных товаров
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Барнауле сейчас работает 56 точек сети "Магнит"

В Барнауле сейчас работает 56 точек сети "Магнит"

Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле на месте закрывшегося «Спортмастера» на пр. Красноармейском может открыться продуктовый магазин «Магнит». Об этом «Толку» рассказали рабочие0, которые делают ремонт на объекте.

– Изначально здесь располагался именно продуктовый магазин, причем с советского времени, когда тут работал «Хлеб Алтая», – пишет издание.

Однако в 2004 году на этих площадях расположился первый филиал сети «Спортмастер». Он работал 16 лет. Закрылся в начале 2020 году из-за снижения продаж, так как часть покупателей ушла в отдел, расположенный в ТЦ Galaxy.