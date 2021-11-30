На месте закрывшегося «Спортмастера» в Барнауле откроют «Магнит»

В Барнауле сейчас работает 56 точек сети "Магнит" Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле на месте закрывшегося «Спортмастера» на пр. Красноармейском может открыться продуктовый магазин «Магнит». Об этом «Толку» рассказали рабочие0, которые делают ремонт на объекте.

– Изначально здесь располагался именно продуктовый магазин, причем с советского времени, когда тут работал «Хлеб Алтая», – пишет издание.

Однако в 2004 году на этих площадях расположился первый филиал сети «Спортмастер». Он работал 16 лет. Закрылся в начале 2020 году из-за снижения продаж, так как часть покупателей ушла в отдел, расположенный в ТЦ Galaxy.