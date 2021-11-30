Студенты АлтГТУ стали участниками чемпионата World Skills Russia

Студенты технического университета участвуют в двух компетенциях Фото: из архива компании

Студенты технологического колледжа АлтГТУ принимают участие в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia - 2021), по направлению «Конкурс профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет».

Студенты технического университета участвуют в двух компетенциях: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Региональный чемпионат в этих компетенциях проходит на АПЗ «Ротор».

Студентка второго курса технологического колледжа, направления подготовки «Технология металлообрабатывающего производства» Фаина Долгова участие в конкурсе принимает впервые.

«Мне всегда нравилась обработка металла. Наверное, это передалось от родителей, я много помогала отцу, – рассказывает Фаина. – Это первое моё участие в соревнованиях. Конечно, я очень сильно волновалась. Это очень интересные соревнования, дающие большой опыт. Мне предстояло сделать три сборочные детали, состоящие из двух единиц. Я успела сделать три детали с одной стороны. Само задание было не столько сложным, сколько требующим большого усердия».

Как отмечает Фаина, для участия в соревнованиях было приложено много сил и изучено много материалов, в том числе методы обработки металла.

Земенков Сергей и Куценко Роман – студенты третьего курса этого же направления колледжа. В прошлом году Роман не только был участником регионального чемпионата, но и занял третье место. Руководство завода «Ротор» предложило Роману работу.

Участники конкурса подчиняются строгому регламенту. В течение десяти минут участник готовит свое рабочее место. После подготовки места технический администратор площадки даёт десять минут на изучение чертежа детали, а после отводится ещё час на создание этой детали в программе Mastercam. Эта программа позволяет создавать управляющие программы для станков с ЧПУ. Данный процесс происходит на площадке, как у токарей, так и у фрезеровщиков. В течение трёх часов ребята должны полностью изготовить деталь и отдать ещё для маркировки экспертам. Жюри оценивает детали, не зная имён участников.

«Те участники, которые выполнят наибольшее количество элементов, победят в региональном чемпионате и будут готовиться для участия во всероссийском чемпионате WorldSkills Russia», – рассказывает заведующий кафедрой технологии машиностроения Александр Балашов.

АПЗ «Ротор» был выбран площадкой для проведения регионального этапа конкурса, поскольку полностью соответствует требованиям проведения чемпионата WorldSkills Russia.