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Общество30 ноября 2021 2:22

В «алтайском масле» за 50 рублей нашли кишечную палочку

Продукцией торгуют на улицах Новосибирска
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Горожан призывают не приобретать товары сомнительного происхождения.

Горожан призывают не приобретать товары сомнительного происхождения.

Фото: Герман Архаров

В «алтайском масле», которое продавали на улицах Новосибирска всего за 50 рублей, обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Выяснилось, что продукт изготовила несуществующая фирма «Астро». Подобные предприятия в Россельхознадзоре называются фантомными, потому что фактически их нет. По данным системы «Меркурий», сырья они не закупали, а работу компании заблокировали еще в 2020 году. Масло сомнительного происхождения эксперты проверили в лаборатории.

– Практически во всех образцах обнаружена кишечная палочка и общая микробная обсеменённость, – сообщает телеканал.

При этом отмечается, что опасной продукцией до сих пор торгуют на улицах Новосибирска. Горожан призывают не приобретать товары сомнительного происхождения.