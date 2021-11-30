Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 1:54

В 2022 году бийские власти возьмутся за ремонт коммунального моста

Проект уже подтвержден краевой адресной инвестиционной программой
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Конкретные сроки и места, где расположится новый мост, пока неизвестны

Конкретные сроки и места, где расположится новый мост, пока неизвестны

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году в Бийске начнется масштабный ремонт коммунального моста. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом рассказал мэр наукограда Александр Студеникин на пресс-конференции ТАСС.

Также глава города рассказал о планах построить еще один коммунальный мост.

- Мы делаем первый шаг, приближаемся к одному из, наверное, самых сложных, но необходимых для города проектов - это второй коммунальный мост. В программу он вошел, – сказал мэр.

Студеникин отметил, что уже на стадии проектирования потребуются серьезные финансовые вложения. Конкретные сроки и места, где расположится новый мост, пока неизвестны.