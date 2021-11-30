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Общество30 ноября 2021 1:31

До +1 градуса потеплеет в некоторых районах Алтайского края 30 ноября 2021

Осадков не ожидается
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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В Барнауле днем температура воздуха составит -4…-6 градусов

В Барнауле днем температура воздуха составит -4…-6 градусов

Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае 30 ноября ожидается потепление. В некоторых районах столбик термометра поднимется до +1. В целом по краю температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, сообщают в региональном Гидрометцентре.

– Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 2-7м/с, местами порывы до 12 м/с, – отмечают в ЦГМС.

В Барнауле днем температура воздуха составит -4…-6 градусов. Осадков не ожидается. На дорогах будет сильная гололедица. Ветер подует южный 2-7 м/с.