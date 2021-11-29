На Алтае за сутки умерло 28 человек с коронавирусом

В регионе против коронавируса прививается 1 027 075 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки умерло 28 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб. У 22 из 28 пациентов причиной смерти стал непосредственно COVID-19.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 103 526 человек, в т. ч. 8452 ребенка. Выздоровели 74 527 человек (+ 498). Итого всего умерли 7 147 человек (+ 28), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 721 человек (+ 22), иные причины смерти – 1 426 человек (+ 6), - пишет оперштаб.

По данным оперштаба, в регионе против коронавируса прививаются 1 027 075 человек. Первую прививку поставили 136 877 жителей. Полностью привились 845 617 человек. Уже 44 581 жителей прошли повторную вакцинацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае выявили 521 новый случай заболевания COVID-19

В ковидных госпиталях находятся 3 398 человек с подтвержденной инфекцией (подробнее)