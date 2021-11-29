Телефоны забирают только у тех пациентов, которые попадают в реанимацию. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Бийска жалуются, что не могут связаться с родственниками, которые находятся в ковидных госпиталях. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

- Это так страшно, лежать в ковидном госпитале одному, и думать о том, что тебя привезли в ад, и ты не можешь никому позвонить и услышать родной голос. А по другую сторону каменных стен мечутся дочери, сыновья, жены, мужья, родители в поисках хоть какой-то информации о родных. А в ответ на звонок на пост – только длинные гудки. Спросить не у кого, потому что: «врачей не хватит с каждым разговаривать, - написала местная жительница.

Как оказалось, многие бийчане столкнулись с похожей проблемой. В одном из госпиталей Бийска информацию подтвердили. Сотрудники рассказали, что телефоны забирают только у тех пациентов, которые попадают в реанимацию, потому что техника может помешать работе аппаратуры. В этом случае информацию о состоянии родственника можно узнать у врачей, позвонив на пост.

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