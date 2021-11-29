В Барнауле выберут самого меткого журналиста

Работники СМИ посоревнуются в стрельбе из лука
Фото: из архива компании
3 декабря 2021 года состоится первый турнир Барнаула по стрелковым видам спорта, в котором примут участие представители СМИ краевой столицы.
Работники СМИ познакомятся и посоревнуются в стрельбе из лука и биатлоне (стрельбе по мишенным установкам).
Организаторы соревнований:
- Алтайская краевая федерация стрельбы из лука;
- «Барнаульская федерация биатлона».
Информационная поддержка:
- ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».
Место проведения: г. Барнаул пр. Ленина д.55 ЦУМ 3 этаж.
Начало турнира: 15.00.