В Барнауле выберут самого меткого журналиста

Работники СМИ посоревнуются в стрельбе из лука Фото: из архива компании

3 декабря 2021 года состоится первый турнир Барнаула по стрелковым видам спорта, в котором примут участие представители СМИ краевой столицы.

Работники СМИ познакомятся и посоревнуются в стрельбе из лука и биатлоне (стрельбе по мишенным установкам).

Организаторы соревнований:

- Алтайская краевая федерация стрельбы из лука;

- «Барнаульская федерация биатлона».

Информационная поддержка:

- ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Место проведения: г. Барнаул пр. Ленина д.55 ЦУМ 3 этаж.

Начало турнира: 15.00.