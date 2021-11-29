В Алтайском крае на несколько лет могут «заморозить» строительство социальных объектов

В 2021 году 48% всех торгов на возведение школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов провалились. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае прогнозируют кризис у строительных компаний, которые по заказу государства возводят социальные объекты. Об этом пишет «Amic.ru».

В первую очередь, это связано с ростом цен на строительные материалы. Подрядчики работают с многомиллионным убытками. Еще весной 2021 года затраты на возведение объектов выросли на 30-50%, а суммы госконтрактов остались прежними, согласно закону. В федеральном Минстрое разработали специальный проект по перерасчету, но он не помог решить проблему.

- В документе указано, что компании могут рассчитывать на увеличение цены контракта до 30%, но только на объём работ, который ещё не успели сделать. В сентябре аналогичный документ приняли и в Алтайском крае, - пишет издание.

Отметим, что подрядные компания отказываются участвовать в аукционах на строительство объектов. В 2021 году 48% всех торгов на возведение школ, детских садов, поликлиник провалились. Причина – неадекватная стоимость контрактов. Из-за убыточных контактов регион может остаться на несколько лет без новых социальных объектов.

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