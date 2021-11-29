«Ростелеком» организовал скоростной интернет в 22 алтайских селах

Компания охватила услугой более 15 тысяч домохозяйств региона Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года «Ростелеком» построил оптические линии связи и организовал доступ к скоростному интернету в 22 селах Алтайского края. Компания охватила услугой более 15 тысяч домохозяйств региона.

Больше всего домохозяйств, которым стал доступен интернет по оптической технологии PON, оказалось в Панкрушихе, Солонешном и Кулунде. По темпам подключения к услугам лидировала Шумановка Немецкого национального района, в которой абонентами компании по новой оптической сети стали 72% из попавших в зону ее действия семей. Высокий спрос на услуги также показали жители села Алтайское Алтайского района и поселка Степное озеро Благовещенского района. Цифровые услуги «Ростелекома» стали доступны в Верх-Суетке, Антипино, Ельцовке, Калманке, Поспелихе, Солтоне, Кытманово, Красногорском и в других селах края.

В октябре и ноябре компания построила новые волоконно-оптические линии связи и приступила к подключению услуг в селах Бобровка Первомайского района, Благовещенка Благовещенского района, Черемное Павловского района и Лесном Бийского района.

«Организовать домашний интернет для жителей небольших сел нам помог федеральный проект «Устранение цифрового неравенства», по которому мы строили магистральные линии связи для открытия точек Wi-Fi. После этого уже внутри каждого села вели распределительную сеть — тянули по уличным опорам оптический кабель. В результате с начала года доступ к нашим услугам получили более 15 тысяч сельских семей», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

В декабре «Ростелеком» планирует завершить строительство новых линий связи и приступить к подключению услуг в поселке Новые Зори (Штабка) и селе Селекционном в городском округе Славгорода.