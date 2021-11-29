Прокуратура проверит информацию о нехватке угля на Алтае

В Минстрое 25 ноября обсудили проблемы, связанные с поставками угля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае прокуратура проверяет информацию о дефиците угля для нужд населения и о росте цен на топливо. Об этом сообщают «Вести-Алтай».

Напомним, что в Минстрое 25 ноября обсудили проблемы, связанные с поставками угля. Главы районов, где ранее жители жаловались на дефицит топлива, рассказали, что ситуация в их муниципалитетах стабилизировалась.

Однако проблемы с поставками еще остались в Локтевском районе. Там приняли решение выдавать по одной тонне угля нуждающимся от поставщика из Горняка. Приоритет отдается семьям с детьми и инвалидами.

Добавим, что в октябре на нехватку топлива жаловались жители Новичихинского, Поспелихинского, Каменского и некоторых других районах.

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