Роман Жданов и Сергей Каменский стали почетными гражданами Бийска

Роман Жданов после возвращения с Паралимпиады Фото: Виталий БАРАБАШ

Прославленные алтайские спортсмены Роман Жданов и Сергей Каменский решением депутатов Бийской городской Думы получили звание «Почетный гражданин». Об этом сообщает «Бийский рабочий».

- Роман Жданов – настоящий герой 2021 года. Наш пловец успешно выступил на Паралимпийских играх в Токио: он завоевал также золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом) и бронзовые награды на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем, - напоминает издание.

Стрелок Сергей Каменский на прошедшей в Токио Олимпиаде завоевал две медали: серебро и бронзу. Кроме того, в ноябре на соревнованиях ISSF President’s Cup в польском городе Вроцлав он также взял две награды – за второе и третье место. Так что он продолжает поддерживать форму даже после Игр.

Оба спортсмена – настоящая гордость наукограда.