В Барнауле начали реконструкцию бывшего универмага купцов Суховых

Работы в планах закончить до 2025 года. ФОТО: скриншот сюжета "Вести-Алтай"

В Барнауле начали реконструкцию универмага купцов Суховых, сообщают “Вести-Алтай”. Это одно из старинных зданий на улице Мало-Тобольской. Работы в планах закончить до 2025 года.

Новый собственник мечтает открыть в этом здании ресторан купеческой кухни. На данный момент рабочие уже разобрали поздние пристрои. Также, в первую очередь, нужно будет восстановить утраченные элементы: кованое ограждение на крыши, кровлю.

Напомним, что в универмаге в 1998 году был сильный пожар, в 2017 году его выставили на торги. Купил здание бизнесмен за 7 млн 777 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как пройдет реконструкция моста на Новом рынке

Сроки проведения работ сократили с 2 лет до 20 месяцев (подробнее)