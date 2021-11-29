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Общество29 ноября 2021 3:32

В Республике Алтай мужчина, угрожая ножом продавцу, украл выручку из магазина

Подозреваемого задержали сотрудники полиции
Антонина Лышова
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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на магазин в селе Улаган. Об этом сообщает региональный Следком.

- Сельчанин похитил выручку в одном из сельских магазинов. Вооружившись ножом и предварительно надев маску, мужчина зашел в магазин, затем подойдя к кассиру, угрожая ножом, похитил из кассы более 10 тысяч рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении, - пишет пресс-служба.

В ходе розыскных мероприятий личность подозреваемого установили. Им оказался 31-летний житель села Чибиля. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ.

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