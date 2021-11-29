На Алтае значительно выросли сроки и суммы ипотечных кредитов

Сумма ипотечных кредитов в регионе достигла максимальной за последние годы отметки - 2, 174 млн рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сумма ипотечных кредитов достигла максимальной за последние годы отметки - 2, 174 млн рублей, сообщает “Толк”. Также вырос и средний срок, на который дается ипотека, сейчас он составляет 20 лек.

Управляющий отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов связывает рост суммы кредита с удорожанием недвижимости. Отметим, что цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 30%. Со слов Андрея Иванова, заемщики берут ипотечные кредиты на более длительный срок для более комфортного ежемесячного платежа.

Также эксперт отмечает еще одну причину роста цен - процентную ставку. Она выросла в целом на 7,8%. Это связано с увеличением ставки на льготную ипотеку с 6,5% до 7% годовых. Также существенную роль на рост ипотечных кредитов оказывают низкие доходы населения.

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