В столице Алтайского края на два месяца перекроют участок дороги по улице Матросова

Участок дороги перекроют из-за ремонтных работ канализационного коллектора №15. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 1 декабря 2021 года в 08:00 перекроют движение по проезжей части на улице Матросова в границах улиц Антона Петрова и Советской Армии, сообщает пресс-служба администрации города. Откроют этот участок через два месяца, 1 февраля 2022 года в 20:00.

В пресс-службе рассказали, что участок дороги перекроют из-за ремонтных работ канализационного коллектора №15, специалисты заменят большой участок водопровода. Добавим, что он обеспечивает водоотведение для более чем 250 тысяч жителей.

- Планируем переложить более 370 метров трубопровода диаметром 1200 миллиметров. Это участок от коллектора №6 до коллектора №14. Работы будут проводиться комбинированным методом - где возможно сделать перекладку без раскопа, будем применять метод горизонтально направленного бурения», - подчеркнул главный инженер компании «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

Без перекрытия дороги данный объем работы проделать невозможно. Всех участников дорожного движения сотрудники «Росводоканала» просят по возможности заранее выбирать маршруты объезда данного участка.

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