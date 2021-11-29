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Общество29 ноября 2021 1:44

В Барнауле дорожная служба вывезла почти 4,5 тыс кубометров снега ночью 29 ноября 2021 года

На дорогах работали 142 единицы снегоуборочной техники
Антонина Лышова
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За минувшие выходные из Барнаула вывезли более 20 тыс кубометров снега.

За минувшие выходные из Барнаула вывезли более 20 тыс кубометров снега.

Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле ночью 29 ноября 2021 года дорожники МБУ «Автодорстрой» вывезли 4439 кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. На дорогах работали 142 единицы снегоуборочной техники.

Добавим, что за минувшие выходные из Барнаула вывезли более 20 тыс кубометров снега. Очистили проспекты Ленина, Социалистический и Строителей, а также участки крупных улиц.

- 29 ноября, на уборке дорог задействованы до 79 единиц техники. 115 дорожных рабочих вручную очищают от снега, посыпают песком подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши, - пишет пресс-служба.

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