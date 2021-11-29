На Алтае 29 ноября 2021 года обещают до -10 градусов

На дорогах местами сильная гололедица. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае температура воздуха 29 ноября составит от -5 до -10 градусов днем. Местами по югу столбики термометров поднимутся до +1 градуса. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Синоптики прогнозируют ветер южный 2-7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.

- Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами сильная гололедица, - обещают в Гидрометцентре.

Осадки не ожидаются и в Барнауле. Синоптики обещают от - 5 до -7 градусов. Ветер прогнозируют южный 2-7 метров в секунду. В Гидрометцентре предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

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При этом днем 28 ноября столбики термометров поднимутся вверх (подробнее)