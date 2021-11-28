В отеле Барнаула распылили слезоточивый газ и ограбили постояльца

Подозреваемых спустя несколько часов задержали сотрудники Росгвардии Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле произошло ограбление в стиле 90-х: группа лиц распылила в лицо постояльца отеля слезоточивый газ, а после забрала все ценности. Об этом сообщается в группе «Инцидент Барнаул» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

- Около часа ночи экипаж Росгвардии получил сигнал «Тревога» из отеля, расположенного на улице Антона Петрова, - рассказывают в сообществе.

Прибыв на вызов, группа задержания уже на входе встретилась с потерпевшим. Он рассказал, что к нему в номер ворвались трое неизвестных, распылили ему в лицо газ, а затем начали избивать, пока он не потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, то понял, что у него украли барсетку и документами и деньгами, а также меховую кепку.

Подозреваемых нашли через несколько часов во дворе жилой многоэтажки. Следственно-оперативная группа изъяла у задержанных все похищенное имущество.