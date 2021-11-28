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Общество28 ноября 2021 15:15

В Барнауле восстановят участок ливневки на улице Челюскинцев

Власти выделили на это почти 53 млн рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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После восстановления ливневки, подрядчик должен будет провести гидропромывку коллектора

После восстановления ливневки, подрядчик должен будет провести гидропромывку коллектора

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В текущем году в Барнауле на улице Челюскинцев произошел провал проезжей части и, как результат, повреждение системы ливневой канализации. Ее планируют восстановить в ближайшее время, сообщают в пресс-службе администрации города.

Провал грунта произошел в районе дома №18.

- В ходе комплексного телескопического обследования сети ливневой канализации было установлено, что в результате смещения грунта целостность ливневого коллектора была нарушена практически на всем участке, - уточняют ситуацию в пресс-центре.

Власти краевой столицы приняли решение выделить дополнительные средства на проведение ремонта – почти 53 млн рублей.

Работы будут проводиться закрытым способом. Также по условиям контракта подрядчик должен будет провести гидропромывку коллектора ливневки.

- Данные работы необходимо проводить в период, когда поверхностные сточные воды не поступают в ливневый коллектор, - поясняют методику в мэрии.

Завершить работы должны уже в первой декаде декабря.