В Барнауле восстановят участок ливневки на улице Челюскинцев

После восстановления ливневки, подрядчик должен будет провести гидропромывку коллектора
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В текущем году в Барнауле на улице Челюскинцев произошел провал проезжей части и, как результат, повреждение системы ливневой канализации. Ее планируют восстановить в ближайшее время, сообщают в пресс-службе администрации города.
Провал грунта произошел в районе дома №18.
- В ходе комплексного телескопического обследования сети ливневой канализации было установлено, что в результате смещения грунта целостность ливневого коллектора была нарушена практически на всем участке, - уточняют ситуацию в пресс-центре.
Власти краевой столицы приняли решение выделить дополнительные средства на проведение ремонта – почти 53 млн рублей.
Работы будут проводиться закрытым способом. Также по условиям контракта подрядчик должен будет провести гидропромывку коллектора ливневки.
- Данные работы необходимо проводить в период, когда поверхностные сточные воды не поступают в ливневый коллектор, - поясняют методику в мэрии.
Завершить работы должны уже в первой декаде декабря.