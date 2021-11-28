Светофоры не будут работать с самого утра Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник, 29 ноября, в Барнауле отключат светофоры на двух участках дорог, сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи с проведением плановых ремонтных работ, Барнаульская сетевая компания отключит светофоры на двух участках дорог, - говорится в информационном сообщении мэрии.

В частности, автоматический регулировщик не будет работать на пересечении улиц Кутузова и Ленточный бор с 9 утра до 15 часов, а также на перекрестке Матросова-Меланжевая с 9.00 до 13.00.

Так как светофоры будут отключены, водителям следует ориентироваться на дорожные знаки.