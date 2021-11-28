Алтайские параспортсмены примут участие в международных соревнованиях

Тамара Подпальная с мужем Андреем Подпальным Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайские параспортсмены примут участие в чемпионатах мира и серии других международных стартов. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

В частности, россияне готовится выступить на чемпионате и первенстве мира по пауэрлифтингу лиц с ПОДА.

- Соревнования состоятся с 27 ноября по 6 декабря в Тбилиси (Грузия) и станут первыми квалификационными стартами к Паралимпийским играм 2024 года, - говорится в сообщении.

В составе сборной будет 23 спортсмена, в их числе Тамара Подпальная.

Помимо этого Паралимпийская сборная России примет участие в серии международных соревнований по горнолыжному спорту в Австрии. В эти дни там проходит Кубок Европы. В стартах участвует уроженка Алтайского края – Таисья Форьяш.

- В связи с тем, что данные соревнования являются одними из отборочных стартов к XIII зимним Паралимпийским играм в Пекине 2022 года, в турнире принимают участие большое количество спортсменов. Для многих спортсменов данные соревнования крайне важны, на них можно завоевать очки для повышения рейтинга и показать себя на соревнованиях высшего класса, - прокомментировал старший тренер сборной команды России по горнолыжному спорту лиц с ПОДА, Заслуженный тренер России: Александр Назаров.