Волейболисты барнаульского «Университета» уступили «Нове»

28 ноября "Университет" попытается взять реванш (фото: предоставлено пресс-службой клуба)

В субботу, 27 ноября, волейболисты барнаульского «Университета» принимали на своей площадке «Нову» из Новокуйбышевска. Встреча завершилась в пользу гостей.

Это был матч второго круга предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги «А». Он завершился в пользу гостей со счетом 3:0, однако не стоит думать, что команда Ивана Воронкова просто так отдала сопернику победу. Наши ребята довольно неплохо выступают на родном паркете и эта встреча не была исключением: они боролись до последних подач - 21:25; 23:25; 23:25.

Сегодня, 28 ноября, барнаульцы постараются взять реванш, ведь все шансы у них на этой есть. К сожалению, игры проходят без поддержки болельщиков, но понаблюдать за матчем можно онлайн. Встреча начнется в 17.00.