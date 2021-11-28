103 тысячи жителей Алтайского края заболели коронавирусом

За сутки в крае скончались еще 32 пациента с коронавирус Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по данным на 28 ноября 2021 года насчитывается уже более 103 тысяч заболевших коронавирусом. Об этом информирует оперштаб региона.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 103 005 человек, в т. ч. 8411 детей. За прошедшие сутки зарегистрировано 527 новых случаев, - говорится в официальной статистике.

Вместе с тем, число вылечившихся выросло еще на 491 человека и составило свыше 74 тысяч. Скончались еще 32 пациента (общее – 7119).

В инфекционных госпиталях остаются 3399 человек и положительным тестом и 351 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 712, из них подключено к аппаратам ИВЛ –262, - добавляет оперштаб.