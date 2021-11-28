Певец Алексей Глызин рассказал о том, как посетил Алтай

Алексей Глызин побывал в Рубцовске (фото: скриншот страницы https://www.instagram.com/alexey.glyzin/)

Известный российский певец Алексей Глызин на своей странице в Instagram рассказал о том, как съездил на Алтай. В частности, он отметил две транзитные точки – железнодорожный вокзал в Рубцовске и барнаульский аэропорт.

- Вокзал построен бывшим губернатором Алтайского края, моим другом Михаилом Евдокимовым. Вокзала не было, стоял просто барак или сарай. Миша хотя бы что-то успел сделать для своего края, мог еще много-много сделать… — говорит Глызин на одном из видео.

Кроме того, прилетев в Барнаул, Алексей увидев в аэропорту старый «кукурузник», рассказал немного и об этом воздушном судне:

- За моей спиной находится самолет, который в свое время в простонародье назывался «кукурузник». Он использовался на полях, возил людей и прочие грузы, орошал что-то, - рассказывает артист.