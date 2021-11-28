Врач скорой помощи из Барнаула заявил об увольнении из-за невыполнения плана по вакцинации пациентов от коронавируса

Медик работал в составе бригады скорой медпомощи Фото: Анна СЕМИНА

Врач скорой медицинской помощи из Барнаула Михаил П. пожаловался в социальных сетях на увольнение после невыполнение плана по вакцинации пациентов от коронавируса. Об этом пишет «Подъем».

- Из всех сотрудников отстранили только меня, хотя невакцинированных на подстанции было на тот момент 80%, - говорит медик.

Кроме того, бригады скорой помощи не получали доплаты из-за того, что им ставили задачу всеми способами уговорить пациентов привиться от коронавируса. Если в течение 14 дней после вызова больные не приходили вакцинироваться, доплаты не поступали.

Медик рассказал, что отказался выполнять данное распоряжение и его отстранили от работы, а затем вовсе уволили. Официальной причиной назвали как раз тот факт, что он сам не был привит.

Михаил заявил, что будет жаловаться на руководство в прокуратуру и вскоре неизвестные разбили ему лобовое стекло автомобиля, а заведующий написал заявление о клевете. Спустя некоторое время родственникам фельдшера также побили стекла в автомобилях.

Медик принял решение покинуть Россию:

- Потому что здесь мне и моей семье угрожает опасность, - заявляет он.