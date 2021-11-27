В Алтайском крае могут с задержкой выплатить «детский кэшбек»

Жительница региона рассказала, что так и не получила деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с большим количеством поступивших заявок минобрнауки региона может увеличить время возврата кэшбэка за летний детский отдых. Об этом пишет «Толк».

– В связи с увеличенным количеством поступивших заявок сроки начисления возврата денежных средств могут быть увеличены, – сказано в ответе ведомства.

Ранее жительница региона рассказала, что оплатила вторую путевку до 25 мая, но без региональной компенсации, потому что воспользовались ею при оплате первой. Возврат одобрили, однако деньги так и не пришли.

В июле мы писали о том, что больше 5000 алтайских семей получили кэшбек на детский отдых летом. Общая сумма выплат составила порядка 18 млн рублей. Однако почти 1000 родителей пришел отказ, потому что они оплатили путевку до начала кампании, то есть до 25 мая.