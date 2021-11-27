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Здоровье27 ноября 2021 10:11

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 27 ноября 2021 составляет 7087

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 27 ноября 2021 года
Герман Архаров
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За сутки умерли 30 человек с кронавирусом

За сутки умерли 30 человек с кронавирусом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 27 ноября скончались 7087 человек с коронавирусом, в том числе 5670 случаев от COVID-19, 1417 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 30 человек с коронаврусом. 28 из них скончались из-за COVID-19, два – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 102478.

Из общего числа заболевших 920 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 65463 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 102478 заболевших: 21166 – у больных внебольничной пневмонией, 71738 – у заболевших ОРВИ, в 9574 случаях – бессимптомное течение.