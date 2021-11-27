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Здоровье27 ноября 2021 8:44

525 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Общее число зараженных ковидом в регионе составляет 102478.
Герман Архаров
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Общее число заболевших превысило 102 тысячи

Общее число заболевших превысило 102 тысячи

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 525 человек, зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 102478, пишет краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 27 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 367 человек. Кроме этого, 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 737, из них подключено к аппаратам ИВЛ –258.

При этом за сутки выздоровевших также стало больше. Их число увеличилось на 517 человек. Всего с начала пандемии в крае их уже 73538 .