Всего в штабе 30 человек. Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае избрали новый состав регионального штаба Народного фронта. Об этом говорится на странице ОНФ в «ВКонктакте».

– Впервые в состав регионального штаба Народного фронта вошли известные в регионе общественники, депутаты, предприниматели, лидеры профсоюзного движения, эксперты в сферах ЖКХ и сельского хозяйства Дмитрий Аганов, Дмитрий Косов, Светлана Литвинова, Олег Махнаков, Ирина Смирнова, Кристина Юстус, – написали общественники.

Всего в штабе 30 участников. Также обновился и состав региональной ревизионной комиссии из шести человек.

Кроме того, в тройке сопредседателей регионального штаба вместе с Юрием Пургиным и Ирине Козловой теперь Марина Понкрашева.