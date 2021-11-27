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Общество27 ноября 2021 4:18

На Алтае предприниматели просят отменить систему QR-кодов

Они направили письмо в АКЗС
Герман Архаров
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Фото: Татьяна Гейнрих

Алтайские предприниматели направили депутатам АКЗС письмо с требованием отменить систему QR-кодов в регионе. Копию обращения разместили в группе «Барнаул 22».

– На наш взгляд проблемы, с которыми наше общество сталкивается последние 2 года, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции, вакцинированием, введением ОR-кодов, давно перестали быть чисто медицинскими, а переросли в проблемы социальные, экономические и политические, – говорится в документе.

Предприниматели утверждают что по мнению юристов, «решение о введении ОВ-кодов затрагивает базовые общечеловеческие ценности». Бизнесмены требуют отменить рассмотрение закона о введении QR-кодов в Алтайском крае.

Ранее мы писали, что губернатор Виктор Томенко объяснил, почему в регионе ввели систему QR-кодов. Он назвал эту меру вынужденной и временной. Благодаря этим ограничениям в регионе уже выросло число вакцинированных.