На Алтае предприниматели просят отменить систему QR-кодов

Qr-код Фото: Татьяна Гейнрих

Алтайские предприниматели направили депутатам АКЗС письмо с требованием отменить систему QR-кодов в регионе. Копию обращения разместили в группе «Барнаул 22».

– На наш взгляд проблемы, с которыми наше общество сталкивается последние 2 года, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции, вакцинированием, введением ОR-кодов, давно перестали быть чисто медицинскими, а переросли в проблемы социальные, экономические и политические, – говорится в документе.

Предприниматели утверждают что по мнению юристов, «решение о введении ОВ-кодов затрагивает базовые общечеловеческие ценности». Бизнесмены требуют отменить рассмотрение закона о введении QR-кодов в Алтайском крае.

Ранее мы писали, что губернатор Виктор Томенко объяснил, почему в регионе ввели систему QR-кодов. Он назвал эту меру вынужденной и временной. Благодаря этим ограничениям в регионе уже выросло число вакцинированных.