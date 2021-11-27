Алтайские полицейские помогли водителю, машина которого заглохла на трассе

Полицейские Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Дмитрий Вислогузов и капитан полиции Антон Лойченко помогли водителю, автомобиль которого заметили на обочине трассы А-322 Барнаул-Рубцовск. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Полицейские остановились узнать, что произошло. Водитель ВАЗ-2101 пожаловался, что не может завести автомобиль, так как свечи зажигания в неисправном состоянии. Мужчина уже отчаялся и хотел идти за помощью в соседний поселок, который находился в пяти километрах от места поломки, – отметили в ведомстве.

Полицейские доехали до ближайшего магазина, купили запчасти и помогли завести автомобиль. Водитель поблагодарил правоохранителей и продолжил свой путь.