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Общество27 ноября 2021 2:33

Главный редактор «Комсомольской правды» – Барнаул» победила в федеральном конкурсе журналистов

Эксперты получили 564 заявки от участников из 79 регионов
Герман Архаров
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Ольга Ведерникова

Ольга Ведерникова

Фото: Из архива "КП"

Главный редактор «Комсомольской правды» – Барнаул» Ольга Ведерникова победила в конкурсе журналистских работ «Про нее» на лучшее освещение жизни женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает ОНФ.

– Конкурс вызвал большой интерес среди журналистов и особенных женщин страны, благодаря чему эксперты получили 564 заявки от участников из 79 регионов, – отметили организаторы.

Всего в конкурсе девять лауреатов. Ольга Ведерникова с материалом “«Разве это трагедия? Просто задача со звездочкой!»: исповедь мамы ребенка-колясочника»" заняла первое место.

– Пожалуй, для меня это одна из самых важных побед, ведь тема конкурса - от которой душа на разрыв! Герои материала - Аня Чернова и ее сын Роман - это реально люди с безграничными возможностями, которыми я бесконечно восхищаюсь и горжусь, – рассказала Ольга Ведерникова.

Прочитать материал автора можно здесь.